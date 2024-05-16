Венгер мог возглавить российский топ-клуб

Наиль Измайлов, президент ФНЛ, рассказал о том, что во времена работы в московском «Спартаке» рассматривал кандидатуру французского специалиста Арсена Венгера в качестве возможного наставника «красно-белых».

«Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а ещё Арсен Венгер», - поведал Измайлов в интервью «Чемпионату».

Стоит напомнить, что функционер работал в структуре «Спартака» с 2013 по 2019 год.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «народной команды» является Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.