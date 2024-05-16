Агент: «Тюкавина пытаются выбить из равновесия, нервировать»

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слухи относительно будущего своего клиента.
«Такое ощущение, что в России только один футболист. Тюкавин - психологически устойчивый. Но все равно неприятно. Пытаются его из равновесия выбить, нервировать. Ему вся эта волокита не нужна», - передает слова Сафонова «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 36 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2028 года.
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