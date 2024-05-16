Агент: «Тюкавина пытаются выбить из равновесия, нервировать»

«Такое ощущение, что в России только один футболист. Тюкавин - психологически устойчивый. Но все равно неприятно. Пытаются его из равновесия выбить, нервировать. Ему вся эта волокита не нужна», - передает слова Сафонова «Спорт-Экспресс».