Агент Тормены: «Витор не покинет «Краснодар» летом, это исключено»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, высказался о будущем своего клиента.

«Витор не покинет «Краснодар» летом, это исключено. Он остаётся», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Тормена перешёл в «Краснодар» летом 2023 года из португальской «Браги». В составе южан 28-летний футболист успел провести 25 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Контракт Тормены с «Краснодаром» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 6 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 18 мая против «Сочи». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.