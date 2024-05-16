Пименов: «С первого тура думал, что «Зенит» возьмёт шестое чемпионство подряд»

Экс-футболист, а ныне эксперт Руслан Пименов дал комментарий относительно чемпионской гонки в Российской премьер-лиги сезона-2023/2024.
«С первого тура я думал, что «Зенит» возьмёт шестое чемпионство подряд. Не верил, что какие-то команды смогут составить конкуренцию «Зениту», но петербуржцы делают много подарков другим командам», - передает слова Пименова «Чемпионат».
После 28 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 51 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от идущего первым московского «Динамо» на два балла.
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