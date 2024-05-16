Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «С первого тура думал, что «Зенит» возьмёт шестое чемпионство подряд»

16 Мая 2024 • 10:50 Комментировать

Экс-футболист, а ныне эксперт Руслан Пименов дал комментарий относительно чемпионской гонки в Российской премьер-лиги сезона-2023/2024.

«С первого тура я думал, что «Зенит» возьмёт шестое чемпионство подряд. Не верил, что какие-то команды смогут составить конкуренцию «Зениту», но петербуржцы делают много подарков другим командам», - передает слова Пименова «Чемпионат».

После 28 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 51 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от идущего первым московского «Динамо» на два балла.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Руслан Пименов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Интер Майами» может потерять Месси В «ПСЖ» прокомментировали новость о драке Мбаппе и президента клуба Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство
Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников назвал чемпионат мира первенством водокачек Экс-главный тренер сборной России предположил, что возвращение на международный уровень может затянуться на пять лет Кожевников: Может, нас даже после завершения СВО на ЧМ не вернут Плющев: США и Великобритания – это небо и земля в хоккее Кожевников: Чемпионат мира проходит за счет пива Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Мая
11:02 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Тюкавина пытаются выбить из равновесия, нервировать»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Тормены: «Витор не покинет «Краснодар» летом, это исключено»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «С первого тура думал, что «Зенит» возьмёт шестое чемпионство подряд»
10:38 · Кубок России
Наумов: «Уверен, что «Зенит» возьмёт Кубок России»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Алип: «Мы сами упустили победы в важных матчах»
10:22 · Россия. Премьер-лига
«Атлетико Минейро» хочет подписать игрока «Краснодара» Алонсо
10:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» заинтересовался новым бразильцем - названо имя
10:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» точно не сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
10:02 · Кубок России
Корнеев: «Зенит» заслужил победу над ЦСКА» 1
09:58 · Кубок России
Талалаев: «Зенит» больше играет в футбол, чем ЦСКА» 1
09:48 · Россия. Премьер-лига
Рахимов высказался о возможном продлении контракта с «Рубином»
09:48 · Кубок России
Определился номинальный хозяин поля в Суперфинале Кубка России
09:41 · Кубок России
Мор - о «Спартаке»: «Конфетно-букетный период Слишковича закончился» 1
09:34 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Рыбусу 34, но ощущение, что 27»
09:17 · Кубок России
Грушевский: «Иногда Алип сам не ведает, что творит» 1
Все новости
Рекомендуем