Игрок «Зенита» Алип: «Мы сами упустили победы в важных матчах»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал последние результаты «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне.
«Мы сами упустили победы в важных играх. Это только наша вина. Теперь надо выигрывать оставшиеся матчи, а дальше будет так, как получится. Как говорится, мы предполагаем, а бог располагает», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что накануне «Зенит» пробился в суперфинал Кубка России, где встретится с калининградской «Балтикой».
В Премьер-лиге подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Динамо» два очка.
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