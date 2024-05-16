«Атлетико Минейро» хочет подписать игрока «Краснодара» Алонсо

«Атлетико Минейро» проявляет интерес к защитнику «Краснодара» Хуниору Алонсо. Об этом сообщает Globo.

По сведениям источника, интерес к парагвайскому футболисту проявляет лично главный тренер «Атлетико Минейро» Габриэль Милито, который нуждается в центральном защитнике.

В текущем сезоне 31-летний Алонсо провёл за «Краснодар» 33 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 8 миллионов евро.

После 28 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков. В ближайшем 29-м туре «быки» встретятся с «Сочи». Эта игра состоится 18 мая и начнётся она в 19:00 по московскому времени.