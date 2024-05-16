«Зенит» заинтересовался новым бразильцем - названо имя

Фланговый защитник Вандерлан, выступающий в чемпионате Бразилии за «Палмейрас», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Российской премьер-лиги - «Зените». Об этом рапортует Verdao MVVC. При этом какой-то подробной информации по этому поводу пока нет.

В нынешнем сезоне 21-летний Вандерлан сыграл десять поединков во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 51 очко после 28 туров. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на два пункта.