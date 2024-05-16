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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Не тренировался 35 дней, отказался выходить на замену: на сколько попадали футболисты за проступки

16 Мая 2024 • 09:51 Комментировать

Отсутствие стабильного результата влечёт определённые санкции. Череда локальных неудач может вылиться в отсутствие результата, что повлечёт за собой серьёзные денежные санкции как для конкретного футболиста, так и для команды или клуба в целом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как и в каких случаях игрок или клуб в целом лишались или могут лишиться своего гонорара.

300 тысяч минус в честь 99-летия

После неудачно завершившегося поединка с ЦСКА глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер счёл необходимым встретиться лично с игроками и тренерским штабом петербуржского «Зенита». Впервые за шесть лет флагман российского футбола близок к тому, чтобы сложить полномочия безоговорочного чемпиона, коим является на протяжении пяти последних лет. Что же касается материальной стороны, то игроки могут недополучить до 300 тысяч евро, если команда из второго по численности города России не завоюет национальный Кубок. Любопытно, что после встречи и «непростого разговора» с главным тренером петербуржцев было объявлено о подписании нового контракта с Семаком. Причём это событие состоится в день проведения заключительного тридцатого матча в рамках чемпионата России сезона-2023/2024. Дата выбрана неслучайно и с ещё одной подоплёкой: 25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнится 99 лет!

Лучше выйти и сыграть или …

Самый крупный штраф за конкретный проступок отдельного футболиста был наложен 13 лет назад. Аргентинец Карлос Тевес отказался выходить на замену во втором тайме матча с «Баварией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2011/2012. Первоначально он был отстранён от работы с командой на две недели. Дело осложнялось тем, что игрок и действующий на тот период времени главный тренер «Манчестер Сити» итальянец Роберто Манчини находились в стадии конфликта ещё до описанного случая. Руководство «горожан» решило оштрафовать форварда на сумму, превышающую 2 миллиона евро! А ведь всего-то и надо было выйти на поле…

Бразилец Рафинья, напротив, пострадал за любовь к футболу. Он решил поддержать соотечественников в сборной своей страны на футбольном олимпийском турнире в Пекине в августе 2008 года. Но он не предупредил заблаговременно руководство клуба Бундеслиги из Гельзенкирхена. Бразильцы выиграли бронзовые награды Олимпиады 2008, а Рафинья получил штраф в 700 тысяч евро, что покрывает его заработную плату за 35 тренировочных дней, которые он пропустил в «Шальке».

Экс-голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова штрафовали на 140 тысяч евро за критику правительства России. Дмитрий Тарасов в 2015 году, напротив, решил похвалить руководство страны в виде футболки с фотографией Владимира Путина. Почти 300 тысяч евро не досчитался игрок, которого «Локомотив» лишил бонусов по итогам сезона.

Штрафные санкции к игрокам

Игрок
Клуб
Сумма штрафа, млн. евро
Карлос Тевес «Манчестер Сити» 2370
Рафинья «Шальке» 700
Евгений Фролов «Крылья Советов» 140
Дмитрий Тарасов «Локомотив» 280

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Константин Лицин

 

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