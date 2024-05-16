Рахимов высказался о возможном продлении контракта с «Рубином»

Рулевой казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился мыслями о возможном подписании нового трудового соглашения с клубом.
«Ничего пока ещё не подписано. Но мы готовимся, мы постоянно общаемся с президентом клуба, контакт у нас очень хороший. Готовимся к игре», - передает слова специалиста пресс-служба «Рубина».
Напомним, что Рахимов занял пост главного тренера казанского коллектива в прошлом сезоне и вывел команду из первого дивизиона в Премьер-лигу.
После 28 туров текущего сезона чемпионата России «Рубин с 41 очко занимает седьмое место в турнирной таблице.
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