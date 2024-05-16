Рахимов: «Рыбусу 34, но ощущение, что 27»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о 34-летнем защитнике казанской команды Мацее Рыбусе.

Напомним, большую часть нынешнего сезона польский футболист пропустил из-за травмы. Контракт Рыбуса с казанским клубом рассчитан до середины текущего года.

«По нему я вижу, что у него достаточно много сил, его физическое состояние очень хорошее. Ему 34, но ощущение, что 27», — цитирует Рахимова официальный сайт «Рубина».

В нынешнем сезоне Рыбус провёл за «Рубин» шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. До казанского клуба защитник представлял такие команды, как «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Легия» и французский «Лион».