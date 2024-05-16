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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Зенит» и ЦСКА показали антифутбол»

16 Мая 2024 • 08:59 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита, а ныне эксперт Владимир Быстров высказался об уровне игры во вчерашнем поединке против московского ЦСКА в рамках финала Пути РПЛ Кубка России.

«Игра со стороны «Зенита» и ЦСКА была никакая. Такое ощущение, что команды заранее хотели решить все вопросы в серии пенальти. Не увидел, чтобы кто-то хотел забивать. Сыграли в антифутбол», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти победил «Зенит» - 5:4. В суперфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится  калининградской «Балтикой».

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