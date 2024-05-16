Быстров: «Зенит» и ЦСКА показали антифутбол»

Экс-футболист петербургского «Зенита, а ныне эксперт Владимир Быстров высказался об уровне игры во вчерашнем поединке против московского ЦСКА в рамках финала Пути РПЛ Кубка России.

«Игра со стороны «Зенита» и ЦСКА была никакая. Такое ощущение, что команды заранее хотели решить все вопросы в серии пенальти. Не увидел, чтобы кто-то хотел забивать. Сыграли в антифутбол», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти победил «Зенит» - 5:4. В суперфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится калининградской «Балтикой».