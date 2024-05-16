Алип обратился к вратарю ЦСКА Торопу

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался о жестком столкновении с вратарем столичного ЦСКА Владиславом Торопом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.
«Я бы хотел извиниться перед Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шёл на мяч и не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.
Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» - 5:4.
В суперфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится с калининградской «Балтикой» 2 июня.
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