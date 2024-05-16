Игрок «Зенита»: «Все верят в победу в РПЛ»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался относительно борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Все верят в победу в РПЛ. Все понимают, что в последнем туре будет очный матч у «Динамо» с «Краснодаром». Все об этом думаем. Сегодня выиграли, но все мысли о чемпионате», - передает слова полузащитника «Чемпионат».
После 28 туров петербургский коллектив набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака отстают от идущего первым московского «Динамо» на два балла.
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