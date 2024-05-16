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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха отреагировал на решение «Зенита» по будущему Семака

16 Мая 2024 • 08:04 Комментировать (1)

Экс-футболист национальной сборной России Дмитрий Хомуха высказался относительно решения руководства петербургского «Зенита» продлить сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Меня не удивило, что клуб заранее объявил о продлении контракта с Семаком и повышении зарплат футболистам. Это мотивирует и тренерский штаб, и футболистов. Это должно повлиять положительно», - передает слова Хомухи Legalbet.

Ранее сообщалось, что новый трудовой договор Семака с петербургским клубом будет рассчитан до середины 2030 года.

В нынешнем сезоне РПЛ команда занимает второе место после 28 туров.

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Зенит Сергей Семак Дмитрий Хомуха ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
16 Мая 2024 в 08:20
чем хуже играют тем выше зарплата? это что такой девиз Газпрома? но господа товарищи вы сколько им не прибавляйте мастерства не прибавится и ума не прибавится у гл. тренера они думают всё можно исправить деньгами нет вы не правы наоборот только навредите команде и 100-е клуба сами себе испортите
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