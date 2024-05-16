Хомуха отреагировал на решение «Зенита» по будущему Семака

Экс-футболист национальной сборной России Дмитрий Хомуха высказался относительно решения руководства петербургского «Зенита» продлить сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«Меня не удивило, что клуб заранее объявил о продлении контракта с Семаком и повышении зарплат футболистам. Это мотивирует и тренерский штаб, и футболистов. Это должно повлиять положительно», - передает слова Хомухи Legalbet.
Ранее сообщалось, что новый трудовой договор Семака с петербургским клубом будет рассчитан до середины 2030 года.
В нынешнем сезоне РПЛ команда занимает второе место после 28 туров.
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