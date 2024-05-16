Аршавин назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ - это не «Зенит»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.
«Динамо» - фаворит, всё в их руках. То, что они могут два раза победить в оставшихся матчах, выглядит нормально. Чемпионами становятся при разной игре. Главное, кто наберёт больше очков в конце», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
За два тура до завершения сезона РПЛ «Динамо» с 53 баллами занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Топ-3 замыкает «Краснодар» (50).
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