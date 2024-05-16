Аршавин назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ - это не «Зенит»

«Динамо» - фаворит, всё в их руках. То, что они могут два раза победить в оставшихся матчах, выглядит нормально. Чемпионами становятся при разной игре. Главное, кто наберёт больше очков в конце», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».