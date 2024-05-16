Ахметов – о чемпионской гонке: «Не всё зависит от нас»

Ильзат Ахметов, игрок «Зенита», высказался о борьбе за золотые медали в текущем сезоне.

- В чемпионате не всё от нас зависит. Нам надо своё выиграть, а там уже всё будет по воле Всевышнего. «Краснодар» может обыграть «Динамо», но они и сами ещё в гонке, - цитирует полузащитника «сине-бело-голубых» «Чемпионат».

«Зенит» на данный момент идёт на второй строчке в таблице с 51 баллом в активе, лидирует в чемпионате московское «Динамо», у которого на два очка больше. Тройку замыкает «Краснодар», набравший 50 баллов.

В оставшихся двух матчах РПЛ «Зениту» предстоит сыграть с «Ахматом» и «Ростовом».