Матч с «Зенитом» стал для Риванди дебютным за ЦСКА

Амирхоссейн Риванди, 20-летний иранский защитник московского ЦСКА дебютировал за свой клуб. Это случилось на 63-й минуте в ответном матче «армейцев» с «Зенитом» в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. Риванди вынужденно появился на поле, заменив Милана Гаича, который держался минутами ранее за мышцу бедра.

Риванди пришёл в ЦСКА минувшей зимой. «Армейцы» взяли игрока в рамках аренды с правом выкупа, которая рассчитана до конца текущего сезона. Футболист пришел в клуб из иранской академии КИА.

Текстовая трансляция матча «Зенит» - ЦСКА проходит на нашем портале.