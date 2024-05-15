Кински считает, что из-за работы в России у Ярошика мало шансов тренировать в Чехии

Экс-голкипер раменского «Сатурна» Антонин Кински высказался о шансах Иржи Ярошика возглавить один из клубов в Чехии.

«Посмотрим, как будет получаться у Иржи, если вообще у него еще появится шанс поработать в Европе. Мне кажется, у него сейчас вообще нет шансов работать в Чехии, потому что он тренировал в России», — приводит слова Кински издание «Чемпионат».

Напомним, что Ярошик возглавлял «Оренбург» на протяжении двух месяцев — с 22 июня по 22 августа 2023 года. Затем чех был вынужден покинуть южноуральский клуб. При специалисте оренбуржцы провели семь матчей и одержали всего победу.