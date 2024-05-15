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Деменко: «Краснодар» сам себя уничтожал»

15 Мая 2024 • 22:19 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
18.05 19:00

​Максим Деменко, в прошлом известный российский футболист, поделился мнением о шансах «Краснодара» на золотые медали.

- Я переживаю за «Краснодар», потому что родом оттуда. Но им чего-то не хватает. Не знаю, что происходит с клубом. Ведь шансы были. Наверное, после игры с «Ахматом» началась эта полоса. Команда сама себя уничтожала, - передаёт слова Деменко Betonmobile.ru.

«Быки» за два тура до конца сезона идут на третьей строчке в таблице, в копилке команды Мурада Мусаева 50 баллов. 18 мая «Краснодар» в 29-м туре встретится в гостях с «Сочи», а 25 мая дома в последнем матче сезона примет московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко

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СОЧИ КРАСНОДАР
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