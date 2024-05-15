В ЦСКА прокомментировали состояние Торопа после столкновения с Алипом

Вечером среды друг с другом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России сошлись питерский «Зенит» и столичный ЦСКА. В первом тайме Владислав Тороп, голкипер «армейцев» получил травму головы и в крови покинул поле после столкновения с Нуралы Алипом, защитником питерцев.

Кирилл Брейдо, директор ЦСКА по коммуникациям высказался о состоянии Владислава.

«Владислав Тороп находится в порядке, но у него тяжелое сотрясение мозга. Сейчас скоро приеду в одну из частей клиники для диагностики», - пишет Брейдо в своём телеграм-канале.

Текстовая трансляция игры проходит на нашем портале. Стартовал второй тайм.

Тороп столкнулся с Алипом и был заменён в первом тайме