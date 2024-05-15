Автор гола с центра поля из Второй лиги рассказал, почему решился на удар

Вечером среды российская Вторая лига А прогремела на всю страну, а то и на весь футбольный мир. Игрок пятигорского клуба «Машук-КМВ» Николай Иванов забил ударом с центра поля всего лишь на третьей минуте матча.

Автор нашумевшего гола рассказал о том, как решился на такой удар, который точно долго ещё не забудет российский футбол.

«Перед свистком начала игры главный тренер начал кричать: «Коля, Коля!». Понял, что вратарь далековато вышел. Вот так и решился пробить!», - говорит Иванов «Чемпионату».

Он добавил, что Артур Садиров, главный тренер клуба перед началом сезона предлагал ему на тренировке исполнить такой удар.

«Удивился, но понимал, что у меня может получиться. Соперник видно нас плохо разобрал, я уже так пробовал уже несколько раз в сезоне, но безуспешно», - добавил Иванов.

Во Второй лиге забит, возможно, самый быстрый гол в истории футбола