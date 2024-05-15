Московский «Спартак» не собирается продавать летом своего центрального защитника, парагвайца Алексиса Дуарте. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» не собирается его продавать. В клубе считают его одним из ключевых игроков», - сообщает наш источник.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Крузейро» интересуется Дуарте, бразильский клуб рассматривает его якобы как ключевое усиление для клуба.

Дуарте – 24-летний центральный защитник, перешедший в «Спартак» зимой 2023 года. В текущем сезоне у него в активе 32 матча во всех турнирах без результативных действий.