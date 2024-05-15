Шитов рассказал об особенностях тренировок Осинькин

Форвард « Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал об особенностях тренировочных занятий под руководством наставника самарской команды Игоря Осинькина.

«Игорь Витальевич Осинькин проводит очень много занятий по теории, показывает видео о том, кто и как неправильно сыграл, кто сыграл правильно. Он хвалит и подсказывает. На тренировках очень много упражнений. Всякие «подныривания» и так далее, где прокачивается понимание футбола», — рассказал Шитов в эфире программы «Третий тайм».

Напомним, что бывший футболист «Спартака» летом 2022 года заключил арендное соглашение с «Крыльями Советов». Затем в феврале 2023 года подписал полноценный контракт с самарским клубом.

В нынешнем сезоне 21‑летний футболист в 27 матчах за «Крылья Советов» забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.