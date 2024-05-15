ФИФА наложила на «Рубин» трансферный бан до зимы 2026 года

ФИФА наложила на казанский «Рубин», участника Российской премьер-лиги длительный трансферный бан.

По информации «РБ Спорт», клуб не сможет регистрировать новичков до зимы 2026 года, то есть три ближайших трансферных окна. Бан связан с невыплатой средств за трансфер Оливера Абильдгора, который пришёл в «Рубин» летом 2020 года. Казанцы не могут перевести деньги в датский «Ольборг» из-за санкций против России.

В клубе отметили, что уже решают этот вопрос. После проведения платежа данный запрет будет снят.

«Рубин» завершает первый после возвращения в РПЛ сезон в середине турнирной таблицы. У клуба на данный момент в активе седьмое место таблицы и 41 набранный балл.