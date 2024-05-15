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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кински: «В Чехии не будут писать о достижениях Лички в «Динамо»

15 Мая 2024 • 21:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Бывший голкипер «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински сообщил о реакции в Чехии на результаты Марцела Лички в «Динамо».

«К сожалению, у нас о России пишется только в негативном контексте. Поэтому обо всём, что связано с его достижениями в России, не будут писать в Чехии. Мне кажется, им это неизвестно – хорошо писать о человеке, который остался работать в России. К сожалению, сейчас такая непонятная ситуация», — приводит слова экс-вратаря издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что по итогам 28 тура чемпионата страны на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 балла. На втором месте располагается петербургский «Зенит». На счету петербуржцев 51 очко. Тройку лучших замыкает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.
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