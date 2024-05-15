Бояринцев назвал лучшего полузащитника РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о том, кто является лучшим полузащитником РПЛ в текущем сезоне.

В число номинантов попали Эдуард Сперцян («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак») и Антон Миранчук («Локомотив»).

Эксперт заявил, что из вышеперечисленного списка выбрал бы Сперцяна.

«Да, может быть, сейчас он не так хорош, как был на протяжении всего сезона. Несмотря на это, Эдуард все равно продолжает держать свой уровень», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет семь голевых передач.