Непомнящий считает, что «Спартаку» не стоит оставлять Слишковича

Валерий Непомнящий, в прошлом тренер ряда российских команд, ответил на вопрос, должен ли Владимир Слишкович остаться в столичном клубе.

Сейчас босниец является исполняющим обязанности главного тренера столичной команды, до этого он был помощником Гильермо Абаскаля, но 14 апреля испанский тренер был отправлен в отставку.

- «Спартаку» нужен другой тренер. Это легендарная команда с большой историей и возглавлять ее должна, на мой взгляд, большая, важная фигура, - цитирует Валерия Непомнящего «Российская газета».

Напомним, «красно-белые» вчера уступили «Балтике» в Кубке России и завершили своё выступление в турнире.

«Красно-белые» идут на пятой строчке в таблице чемпионата, в копилке команды 46 очков.