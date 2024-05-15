Силкин — о Венделе: «Не должны легионеры диктовать «Зениту» свои желания»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на заявление хавбека «Зенита» Вендела.

Ранее футболист сказал, что он будет выступать в российском клубе в следующем сезоне.

«Всё говорит о том, что легионеры диктуют в «Зените» свои желания. Если «Зенит» считает себя флагманом российского футбола, то порядок там должен быть, как нигде. Не футболисты должны диктовать, увеличивать или не увеличиваться зарплаты», — приводит слова специалиста издание Legalbet.

Напомним, что футболист перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года за 20,3 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 31 встречу за питерцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.