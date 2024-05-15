Центральный защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте может сменить клубную прописку.

Как утверждает бразильский журналист Хевертон Гимарайеш, в услугах парагвайского защитника «Спартака» заинтересован «Крузейро».

Напомним, 24-летний Дуарте присоединился к «красно-белым» в январе 2023 года. В текущем сезоне игрок появился на поле в 32 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Дуарте со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость парагвайца в три с половиной миллиона евро.