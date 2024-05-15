Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На защитника «Спартака» нацелился зарубежный клуб слухи

15 Мая 2024 • 20:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Центральный защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте может сменить клубную прописку.

Как утверждает бразильский журналист Хевертон Гимарайеш, в услугах парагвайского защитника «Спартака» заинтересован «Крузейро».

Напомним, 24-летний Дуарте присоединился к «красно-белым» в январе 2023 года. В текущем сезоне игрок появился на поле в 32 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Дуарте со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость парагвайца в три с половиной миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крузейро Алексис Дуарте трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Мая
20:17
Аленичев уверен, что Абаскаль следит за «Спартаком»
19:35
Гранат: Возможно, хвалить Слишковича было рано
18:46
Зиньковский: «Не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком»
17:14
Бубнов: «Уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный»
16:46
Пименов не верит, что Слишкович возглавит «Спартак»
16:20
Агент: Возвращение Николсона в «Спартак» реально
16:19
Экс-советник Федуна оценил возможность прихода Моуринью в «Спартак»
15:29
Зиньковский: «Спартак» будет бороться за медали»
15:23
Шикунов: «Нет Кубка, нет тройки в РПЛ, это провальный сезон для «Спартака»
15:18
Футболисты «Спартака» поборются за все личные награды по итогам сезона РПЛ
15:15
Экс-судья РПЛ не верит, что арбитров просили помогать «Спартаку»
15:05
Кечинов: «После истории с Промесом в «Спартаке» мало игроков, которые могут забить»
14:32
Бушманов: «Сезон для «Спартака» провальный»
14:24
Зиньковский рассказал, почему Слишкович не ставит его в состав «Спартака»
14:10
Экс-игрок «Рубина» раскритиковал уровень РПЛ
13:37
Ташуев: «Слишкович дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль» 2
11:18
В «Динамо» заступились за Безрукова после шутки о «Краснодаре»
10:41
Кульчий рассказал о хитрости «Рубина» эпохи Бердыева
14 Мая
20:16
Гранат отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину
19:18
Агент: «Неправда, что Бабич пропустит остаток сезона»
15:50
Травма Бабича оказалась серьёзной — игрок может пропустить Евро
15:41
Бонгонда рассказал, как долго он планирует играть за «Спартак»
15:27
Бонгонда ответил, сможет ли он заменить Промеса
15:04
Агент Николсона прокомментировал слухи о проблемах игрока с дисциплиной
14:30
Бонгонда: «Спартак» заслуживает стать чемпионом РПЛ
14:21
Бонгонда — о Слишковиче: «Если человек честен со мной, я буду бороться за него»
14:11
Бонгонда рассказал, что изменилось при Слишковиче
14:02
Бонгонда: Возможно, в другом клубе у Абаскаля всё получится
13:29
Бонгонда рассказал, в какой момент его отношения с Абаскалем стали другими
13:18
Бонгонда: Я обсуждал с Абаскалем игровое время, но ничего не изменилось 1
13:17
Шавло: «Мне нравится Слишкович, Каррера тоже приходил в клуб без опыта работы главным»
12:44
Радимов: «Глядя на игру «Динамо», я не могу с уверенностью сказать, что они обыграют Самару»
13 Мая
21:11
Бушманов: «Думаю, руководство «Спартака» ищет тренера, который что-то уже выигрывал в карьере»
20:54
Дьяков: «Не верю в Слишковича на длинной дистанции»
20:09
Тихонов считает Абаскаля нормальным тренером
19:40
Тихонов назвал идеального тренера для «Спартака» 1
19:20
Стало известно, когда Соболев вернётся в строй
18:52
Джикия снова подал в суд из-за шести квартир 2
18:48
Тихонов ответил, готов ли возглавить «Спартак»
17:41
Бышовец: У «Спартака» есть основания назначить Слишковича
15:15
Игнатов рассказал, что приносит результат «Спартаку»
13:13
Личка: Я просил Соболева не убивать «Динамо»
12 Мая
23:13
Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» регулярно набирает очки
20:52
Булыкин: У Соболева не получился сезон, но он не обращает на это внимание 1
19:42
Деменко: «Я бы на месте руководства «Спартака» не спешил бы с назначением Слишковича»
17:06
Бушманов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» 1
13:29
Игрок «Рубина» Иву назвал общее между Россией и Арменией
12:17
«Результат Слишковича говорит сам за себя» — Ещенко
11:33
Хлусевич: «Скучаю по еврокубкам»
10:38
Литвинов рассказал, почему «Спартак» стал мало пропускать
10:21
Хлусевич: «При еврокубках было больше мотивации занять призовые места»
11 Мая
23:36
«Спартак» потерял шансы на чемпионство 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Кожевников оценил игру сборной России в майском турне Экс-главный тренер сборной России: Казахстану нереально выйти в плей-офф чемпионата мира Вайсфельд ответил на вопрос о большом количестве игроков СКА в «России 25» Сборная Чехии обыграла сборную Дании в результативном матче на чемпионате мира по хоккею Соболенко разобралась с Остапенко и вышла в полуфинал «тысячника» в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
21:24 · Россия. Премьер-лига
ФИФА наложила на «Рубин» трансферный бан до зимы 2026 года
21:21 · Россия. Премьер-лига
Кински: «В Чехии не будут писать о достижениях Лички в «Динамо»
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Адвокат Жорин рассказал о последствиях после драки с участием игроков «Енисея»
20:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Енисее» отреагировали на новость о драке с участием футболистов клуба
20:52 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев назвал лучшего полузащитника РПЛ
20:47 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий считает, что «Спартаку» не стоит оставлять Слишковича
20:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев заявил, что советуется с Газизовым по всем вопросам
20:38 · Кубок России
Федотов: «Всё ясно и понятно, что собирается делать «Зенит»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Силкин — о Венделе: «Не должны легионеры диктовать «Зениту» свои желания»
20:35 · Россия. Премьер-лига
На защитника «Спартака» нацелился зарубежный клуб слухи
20:30 · Кубок России
8 перестановок на матч с ЦСКА Семак назвал ротацией
20:28 · Кубок России
Спортивный директор «Балтики»: «С любой командой РПЛ мы можем играть плюс-минус на равных»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес: «У Тюкавина есть всё, чтобы заиграть в Европе» эксклюзив
20:18 · Россия. Премьер-лига
Талалаев – о Гилерме в «Химках»: «Бред больной собаки»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Аленичев уверен, что Абаскаль следит за «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем