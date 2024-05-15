Леандро Фернандес, бывший защитник московского «Динамо» прокомментировал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» последние слухи вокруг Константина Тюкавина, молодого таланта атаки «бело-голубых». В текущем сезоне он забил уже 15 голов в рамках РПЛ и ещё два – в рамках Кубка России.

«Да, до меня доходила новость об интересе «Атлетико» к Тюкавину. У него есть все необходимые навыки, чтобы играть в Европе. Огромный потенциал и боевой характер. Думаю, что такой специалист, как Диего Симеоне может помочь Тюкавину адаптироваться в европейском футболе, если этот переход действительно состоится», - сказал Фернандес нашему корреспонденту.

Ранее о Тюкавине высказался другой ветеран «Динамо», австралиец Люк Уилкшир.