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Талалаев – о Гилерме в «Химках»: «Бред больной собаки»

15 Мая 2024 • 20:18 Комментировать

Андрей Талалаев, рулевой подмосковных «Химок» отреагировал на слухи, которые сватают опытнейшего голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме в его клуб. «Химки» в будущем сезоне имеют отличные шансы на то, чтобы вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Гилерме? Бред больной собаки. Готовимся к матчу с «Кубанью», ни с кем переговоров не ведем», - говорит Андрей Викторович Metaratings.

У Гилерме в конце текущего сезона завершается трудовой договор с «Локо». Продлять его стороны, вероятно, не будут. В текущем сезоне Гилерме является вторым вратарём «Локо», он сыграл за столичный клуб в пяти матчах.

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