Аленичев уверен, что Абаскаль следит за «Спартаком»

Российский тренер Дмитрий Аленичев считает, что бывший наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль продолжает следить за командой.

«Нужно ли отправить медаль Абаскалю, если «Спартак» будет третьим? Однозначно, под его руководством команда провела 70–80% матчей», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Абаскаль продолжает следить за играми «Спартака».

Напомним, испанский специалист был уволен из клуба в середине апреля после поражения от «Сочи» (0:1).

Сейчас «Спартак» под руководством Владимира Слишковича занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков.