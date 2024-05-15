Люк Уилкшир, бывший австралийский защитник московского «Динамо» поделился с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» своим мнением о Константине Тюкавине. Этот молодой форвард в текущем сезоне умудрился забить уже 17 голов по ходу подходящего к концу сезона, 15 из них голеадор забил в рамках Премьер-лиги.

«Тюкавин прекрасный игрок, неудивительно, что многие европейские команды за ним следят. Он готов к тому, чтобы сделать следующий шаг и может стать топовым нападающим в одной из европейских лигах», - говорит Уилкшир нашему корреспонденту.

Напомним, что Тюкавина связывает с «Динамо» долгосрочный контракт до середины лета 2028 года.

В «Атлетико» высказались об интересе к Тюкавину