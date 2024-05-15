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Нгамалё интересен клубам из Турции и Саудовской Аравии эксклюзив

15 Мая 2024 • 19:56 Комментировать

Муми Нгамалё, нападающий московского «Динамо» интересен клубам из Турции и Саудовской Аравии. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Однако по информации нашего источника, Муми будет готов рассмотреть продление контракта с «Динамо» после окончания этого сезона. О том, что стороны хотели бы продлить контракт ранее сообщал Павел Пивоваров, гендиректор «Динамо».

Так, у Нгамалё есть соответствующая опция продления контракта. она реализуется через инициативу одной из сторон. «Динамо» эту инициативу обязательно проявит, заявил тогда Пивоваров.

В минувшие выходные Нгамалё забил, вероятно, чемпионский гол «Динамо» в ворота «Балтики» (3:2). После матча «бело-голубые» за два тура до финиша сезона РПЛ вырвались на чистое первое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Муми Нгамалё
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