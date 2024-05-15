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Корнеев назвал цену Файзуллаева

15 Мая 2024 • 19:55 Комментировать (1)
Пари НН
...
ЦСКА Москва
20.05 20:00

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев ответил на вопрос о будущем вингера столичного клуба Аббосбека Файзуллаева.

«За какую сумму ЦСКА его продаст в Европу? Думаю, «армейцы» не будут рассматривать его продажу в ближайший сезон, но сумма должна быть не менее пяти миллионов», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20-летний футболист присоединился к ЦСКА прошлым летом. В составе «красно-синих» он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

Трудовой договор Файзуллаева с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
15 Мая 2024 в 20:12
ай он пакручее тюкавы будит.. тот бездарь-на-час.. кхе-кхе.. )))
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