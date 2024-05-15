Корнеев назвал цену Файзуллаева

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев ответил на вопрос о будущем вингера столичного клуба Аббосбека Файзуллаева.

«За какую сумму ЦСКА его продаст в Европу? Думаю, «армейцы» не будут рассматривать его продажу в ближайший сезон, но сумма должна быть не менее пяти миллионов», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20-летний футболист присоединился к ЦСКА прошлым летом. В составе «красно-синих» он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

Трудовой договор Файзуллаева с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.