Гранат: Возможно, хвалить Слишковича было рано

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о работе Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых».

Гранат заявил, что, возможно, все поспешили хвалить Слишковича, но при нем «Спартак» начал играть.

«Но все-таки надо смотреть на результат команды и на работу тренера на большой дистанции», — приводит слова Граната «Чемпионат».

14 мая «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1) в финальном матче Кубка России Пути регионов и покинул турнир. Данное поражение стало первым для «красно-белых» под руководством Слишковича. Ранее столичный клуб шел на серии из семи матчей без осечек.