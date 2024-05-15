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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кински считает, что в чемпионской гонке РПЛ всё решится в матче «Краснодар» — «Динамо»

15 Мая 2024 • 19:33 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Бывший голкипер «Сатурна» Антонин Кински поделился мнением о чемпионской гонке в первенстве России.

«Я видел, что «Динамо» опережает «Зенит» на два очка. Мне кажется, всё решится в последнем матче с «Краснодаром». В первом круге «Динамо» проиграло в очном матче, поэтому ещё и «Краснодар» может стать чемпионом. Будет интересная развязка», — приводит слова экс-вратаря издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что по итогам 28 тура чемпионата страны на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 балла. На втором месте располагается петербургский «Зенит». На счету петербуржцев 51 очко. Тройку лучших замыкает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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