Кински считает, что в чемпионской гонке РПЛ всё решится в матче «Краснодар» — «Динамо»

Бывший голкипер «Сатурна» Антонин Кински поделился мнением о чемпионской гонке в первенстве России.

«Я видел, что «Динамо» опережает «Зенит» на два очка. Мне кажется, всё решится в последнем матче с «Краснодаром». В первом круге «Динамо» проиграло в очном матче, поэтому ещё и «Краснодар» может стать чемпионом. Будет интересная развязка», — приводит слова экс-вратаря издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что по итогам 28 тура чемпионата страны на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 балла. На втором месте располагается петербургский «Зенит». На счету петербуржцев 51 очко. Тройку лучших замыкает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.