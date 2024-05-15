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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Атлетико» высказались об интересе к Тюкавину

15 Мая 2024 • 19:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Хуан Хосе Анаут, директор мадридского клуба по связам с общественностью, дал свой комментарий об интересе «Атлетико» к форварду Константину Тюкавину.

- Нам ничего не известно об интересе к Тюкавину, - передаёт слова Анаута «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Тюкавин в летнее трансферное окно может перебраться в испанский клуб. Отмечалось, что «Атлетико» внимательно следит за игроком «Динамо».

Тюкавин является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне. На счету футболиста 28 матчей в турнире, 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Трансферная стоимость Тюкавина оценивается в 12 миллионов евро.

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Атлетико Мадрид Динамо Москва Константин Тюкавин Хуан Хосе Анаут ещё теги

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