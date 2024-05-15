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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Во Второй лиге забит, возможно, самый быстрый гол в истории футбола

15 Мая 2024 • 19:17 Комментировать

В среду друг с другом в рамках дивизиона «серебро» российской Второй лиги А играют дзержинский «Химик» и пятигорский «Машук-КМВ».

Футболист пятигорского клуба Николай Иванов прямо после стартового свистка пробил из центрального круга и поразил ворота «Химика». Он попал в ворота хозяев поля на третьей секунде игры.

«ВНИМАНИЕ! У НАС, ПОХОЖЕ, СЛУЧИЛСЯ САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА. Никаких шуток, смотрите все сами», - отреагировали на событие в пресс-службе Второй лиги А.

На данный момент рекорд за самый быстрый гол в мужском футболе принадлежит Райану Холлу, который в матче за «Кройдон» из Англии отличился через 2,31 секунды после начала матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Машук-Кмв Химик
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