Во Второй лиге забит, возможно, самый быстрый гол в истории футбола

В среду друг с другом в рамках дивизиона «серебро» российской Второй лиги А играют дзержинский «Химик» и пятигорский «Машук-КМВ».

Футболист пятигорского клуба Николай Иванов прямо после стартового свистка пробил из центрального круга и поразил ворота «Химика». Он попал в ворота хозяев поля на третьей секунде игры.

«ВНИМАНИЕ! У НАС, ПОХОЖЕ, СЛУЧИЛСЯ САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА. Никаких шуток, смотрите все сами», - отреагировали на событие в пресс-службе Второй лиги А.

На данный момент рекорд за самый быстрый гол в мужском футболе принадлежит Райану Холлу, который в матче за «Кройдон» из Англии отличился через 2,31 секунды после начала матча.