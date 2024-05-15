Корнеев: Сложно поверить, что Федотов останется в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о будущем Владимира Федотова на посту наставника «красно-синих».

По словам эксперта, ему трудно поверить в то, что Федотов продолжит работу в клубе, если снова не выиграет Кубок России.

«Я не знаю задач, которые ставило руководство для автоматического продления контракта тренера. В общем, ситуация неоднозначная — 50 на 50», — цитирует Корнеева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 57-летний Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022 года. В прошлом сезоне «армейцы» завоевали серебряные медали и завоевали Кубок России.

За два тура до конца текущий кампании ЦСКА находится на шестой позиции, но продолжает бороться за выход в Суперфинал Кубка страны.