Корнеев назвал провальный трансфер «Зенита»

Футбольный эксперт Игорь Корнеев высказался о неудачных трансферах «Зенита».

«Изидор и Ахметов — трансферные провалы? Изидор — пока похоже, что провал... Ахметов же играет на ожидаемом уровне!» — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

В составе «Зенита» Изидор принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. На счету Ахметова пять игр в футболке «сине-бело-голубых» и ни одного результативного действия.

По итогам 28 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Динамо» на два зачетных балла.