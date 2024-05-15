Зиньковский: «Не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком»

Вингер «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский поделился мнением об отношениях с бывшим наставником клуба Гильермо Абаскалем.

«Не знал, что при Абаскале я чаще всего играл. Точно не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком. Я не всегда играл в стартовом составе и не всегда просто выходил на поле. Последнее время только играл», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

Стоит отметить, что в текущем сезоне Зиньковский провёл за москвичей 36 встреч во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Что касается Абаскаля, то он был главным тренером «Спартака» с 2022 по 2024 год. Испанского специалиста уволили после поражения в матче 24-го тура первенства России с «Сочи» (0:1).