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Глушенков – лучший игрок в мире по голевым передачам, даже не Брёйне не так хорош

15 Мая 2024 • 18:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
18.05 16:30

Эксперты из Transfermarkt составили статистику лучших футболистов в мире по голевым передачам в сезоне 2023/2024. В статистике приводятся показатели игроков из высших лиг стран, но при этом учитываются все соревнования.

Согласно подсчётам Transfermarkt, полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков является лучшим ассистентом сезона с 20 голевыми передачами. Также 20 ассистов у Камерона Пуэртаса из бельгийского «Юнион Сент-Жиллуаз», но испанец провёл на 10 игр больше, чем россиянин.

Третье место с 19 ассистами делят три игрока, в том числе звезда «Байера» Флориан Вирц. Среди тех, кто делит шестое место, выделяется Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» с 18 голевыми пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Сити Кевин де Брёйне Максим Глушенков Флориан Вирц Байер ещё теги

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