Корнеев: ЦСКА не сохранит Рошу

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев ответил на вопрос, сможет ли столичный клуб сохранить центрального защитника Виллиана Рошу.

«Думаю, что вряд ли сохранит, так как бразилец давно смотрит в сторону Европы», — заявил Корнеев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 29-летний Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один голевой пас.

Трудовой договор Роши с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист не хочет продлевать контракт со столичным клубом.