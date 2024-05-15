Корнеев: «Нино – светлое пятно в игре «Зенита»

Игорь Корнеев, бывший тренер сборной России высказался о защитнике Нино. Этот центральный защитник прибыл в «Зенит» минувшей зимой из «Флуминенсе», где был лидером и капитаном.

«Светлое пятно в игре «Зенита» этой весной? — Без сомнений, Нино», - говорит Корнеев «Спорт-Экспрессу».

Ранее эксперт раскритиковал «Зенит» за приобретение вингера Артура – этот бразилец также пополнил состав чемпиона России минувшей зимой. И высказался о Клаудиньо и Маркусе Венделе.

«Зенит» перед оставшимися двумя турами РПЛ идёт лишь на втором месте турнирной таблицы с 51 баллом, однако отставание от первого места составляет всего два очка.