Корнеев оценил игру Чалова

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался об игре форварда «красно-синих» Фёдора Чалова.

По мнению эксперта, в текущем сезоне Чалов играет на твердую четверку, это с учетом ситуации с его контрактом.

«Фёдор давно хочет уехать в Европу, это может быть любой чемпионат, где уже играют русские футболисты», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний Чалов появился на поле в 39 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Трудовой договор Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.