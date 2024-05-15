Гаджиев не считает, что Биджиев – это преемник Бердыева

Минувшей зимой один из лидеров Мелбет-Первой лиги, махачкалинское «Динамо» сменило тренера. Клуб покинул Курбан Бердыев, его место занял Хасанби Биджиев.

Гаджи Гаджиев, президент «Динамо» не считает, что Биджиев – преемник Бердыева на своём посту.

«Он иначе смотрит на ряд вопросов. Преемник – тот, кто какое-то время проработал под началом другого тренера, в чём-то похож на него по взглядам и перенял идеи», - говорит Гаджиев для Metaratings.

Тем не менее, как добавил Гаджи Муслимович, у Бердыева и Биджиева есть некоторые схожести.

«Оба сдержаны, эмоционально хладнокровны и выдержаны», - говорит Гаджиев.