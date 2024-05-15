Корнеев: «Развитие Педро будет зависеть от многих факторов»

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался об игре вингера «Зенита» Педро дос Сантоса.

«С Педро по таланту все в полном порядке, но его развитие будет зависеть от многих факторов», — заявил Корнеев «Спорт-Экспрессу».

Эксперт предположил, что неубедительная игра Педро связана с повышенным вниманием к нему, но, возможно, есть и другие причины.

18-летний Педро перебрался в «Зенит» в феврале этого года. За это время он принял участие в 12 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Трудовой договор бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Педро в семь миллионов евро.