Махачкалинское «Динамо», ныне флагман всего дагестанского футбола проводит свои домашние матчи в Каспийске. Это город южнее Махачкалы, республиканской столицы.

Но в Махачкале прямо в городе есть стадион «Динамо», на нём ранее свои матчи проводил махачкалинский «Анжи». Помнят трибуны арены и Самуэля Это’О.

Гаджи Гаджиев, президент «Динамо» рассказал, почему его клуб не может играть на арене в Махачкале.

«Мы, конечно, не можем играть на нём. Ни при каких обстоятельствах. Там не только матчи РПЛ проводить нельзя, но и игры Первой лиги. Он в полуаварийном состоянии», - говорит Гаджи Муслимович Metaratings.

«Динамо» имеет огромные шансы выйти в РПЛ напрямую по итогу сезона.