Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «бело-голубыми» и «Крыльями Советов».

— Еще месяц назад Вы могли представить, что команда будет лидировать в РПЛ за два тура до конца?

— Нет, особенно после серии неудач на старте весны. После игры с «Ростовом» никто не мог подумать, что за два тура до финиша команда будет лидировать.

— Кому молиться, чтобы чемпионство не ушло из рук команды?

— Никаким Богам молиться не надо, нужно надеяться на себя и для начала обыгрывать «Крылья Советов». Исторически для нас Самара – неудобный соперник. Все мысли только об этой игре.

Матч 29-го тура чемпионата России «Динамо» - «Крылья Советов» пройдет 18 мая. Старт поединка запланирован на 14:00 по мск.